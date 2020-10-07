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07 жовтня 2020, 14:03 7

У Кривому Розі підземний протест продовжують 22 гірники

07 жовтня 2020, 14:03 7
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Протести шахтарів у Кривому Розі почалися 3 вересня
Протести шахтарів у Кривому Розі почалися 3 вересня
Фото: Facebook
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У Кривому Розі на шахті "Жовтнева" підземний протест продовжують 22 гірники, зокрема, 20 чоловіків і дві жінки.

Про це повідомляє "Громадське радіо" із посиланням на голову Незалежної профспілки гірників України у Кривому Розі Юрія Самойлова, передає RegioNews.

Страйк почався з кількох причин: не було нормального керівника, шахти перестали приносити прибуток, запаси руди були вичерпані. Друге - за останній час була дуже низька заробітна плата - у чоловіків 12-13 тисяч, у жінок сім тисяч і нижче", - розповів він.

Самойлов додав, що на здоров'я ніхто із гірників не скаржаться.

Він також повідомив, що керівництво шахти частково підвищило заробітну плату шахтарям, але її рівень за вересень "дуже мізерний, бо не заплатили за простій шахтарям, які протестували”.

Нагадаємо, у Кривому Розі під землею залишаються 62 працівники двох шахт, до протесту гірників приєдналися дві жінки.

Також повідомлялось, що залізничники Кривбасу почали "італійський страйк" на підтримку гірників.

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