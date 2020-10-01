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01 жовтня 2020, 11:59 1

Три з чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату приступили до роботи

01 жовтня 2020, 11:59 1
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На шахті "Жовтнева" продовжують страйкувати 24 людини
На шахті "Жовтнева" продовжують страйкувати 24 людини
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Три шахти Криворізького залізорудного комбінату сьогодні приступили до роботи, на шахті "Жовтнева" продовжують страйкувати 24 гірника.

Про це УНІАН повідомив в. о. голови правління Сергій Новак, передає RegioNews.

Три шахти приступили до роботи. З цих шахт піднялися всі працівники. Залишилися 24 людини на шахті "Жовтнева". Нам не зрозуміло, чому вони все ще там. Вони не висувають ніяких вимог у письмовому вигляді. Вони просто кажуть: ми хочемо гідної заробітної плати. Всі. Яка це достойна - нам не зрозуміло. Ми підняли з першого вересня на 10% та на 35%, з першого жовтня ми піднімаємо ще на 10% всім", - сказав Новак.

Він зазначив, що до страйку заробітна плата у шахтарів була понад $600.

Нагадаємо, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня.

На Криворізькому залізорудному комбінаті виявили 190 порушень законодавства про працю.

шахтарі протест робота шахта Дніпропетровська область Кривий Ріг
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