Три з чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату приступили до роботи

Про це УНІАН повідомив в. о. голови правління Сергій Новак, передає RegioNews.

Три шахти приступили до роботи. З цих шахт піднялися всі працівники. Залишилися 24 людини на шахті "Жовтнева". Нам не зрозуміло, чому вони все ще там. Вони не висувають ніяких вимог у письмовому вигляді. Вони просто кажуть: ми хочемо гідної заробітної плати. Всі. Яка це достойна - нам не зрозуміло. Ми підняли з першого вересня на 10% та на 35%, з першого жовтня ми піднімаємо ще на 10% всім", - сказав Новак.