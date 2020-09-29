Залізничники Кривбасу почали "італійський страйк" на підтримку гірників

Люди щоденно вимушені працювати на застарілих і технічно несправних локомотивах

Люди щоденно вимушені працювати на застарілих і технічно несправних локомотивах

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 29 вересня, залізничники Кривбасу почали італійський страйк - "роботу за інструкцією" на підтримку протесту гірників ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Працівники Криворізького депо сьогодні, на підтримку протесту гірників ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат” (КЗРК), розпочали італійський страйк - "роботу за інструкцією", - написав він.

За його словами, працівники Криворізького локомотивного ДЕПО заявляють про чисельні порушення трудового законодавства щодо оплати праці, пільгового пенсійного забезпечення, права на відпустку.

Волинець зазначив, що перемовини, які були заплановані на понеділок, 28 вересня, між працівниками залізниці, лідерами Вільної профспілки залізничників України та місцевим керівництвом "Укрзалізниці" - можна вважати такими, що не відбулись.

За словами залізничників, в.о. директора регіональної філії Придніпровської залізниці Олександр Заруба прийшов на перемовини непідготовленим, не володіючи питаннями ані щодо кризових явищ на підприємстві, ані щодо механізмів їх вирішення.

Раніше повідомлялось, що до протесту шахтарів на Дніпропетровщині приєдналися залізничники.