У Кривому Розі під землею залишаються 62 працівники двох шахт
До протесту гірників приєдналися дві жінки
До протесту гірників приєдналися дві жінки
На шахтах "Жовтнева" та "Батьківщина" Криворізького залізорудного комбінату продовжують протестувати 62 людини.
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
До гірників, які протестують 26 діб, приєдналося двоє сигналісток - учора в 3-тю зміну жінки відмовилися підніматися на поверхню.
62 працівники шахт "Жовтнева" і "Батьківщина" КЗРК продовжують підземний протест", - йдеться в повідомленні.
Так, під землею залишаються 24 людини в шахті "Жовтнева", 38 - у шахті "Батьківщина".
Нагадаємо, протести шахтарів у Кривому Розі почалися 3 вересня.
Раніше повідомлялось, що 26 вересня у Кривому Розі гірники із двох шахт припинили підземний протест.
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