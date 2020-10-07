В Кривом Роге подземный протест продолжают 22 горняка

Протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября

Протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября

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В Кривом Роге на шахте "Октябрьская" подземный протест продолжают 22 горняка, в частности, 20 мужчин и две женщины.

Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины в Кривом Роге Юрия Самойлова, передает RegioNews.

Забастовка началась по нескольким причинам: не было нормального руководителя, шахты перестали приносить прибыль, запасы руды были исчерпаны. Второе - за последнее время была очень низкая заработная плата - у мужчин 12-13 тысяч, у женщин семь тысяч и ниже", - рассказал он.

Самойлов добавил, что на здоровье никто из горняков не жалуются.

Он также сообщил, что руководство шахты частично повысило заработную плату шахтерам, но ее уровень за сентябрь "очень мизерный, потому что не заплатили за простой шахтерам, которые протестовали".

Напомним, в Кривом Роге под землей остаются 62 работники двух шахт, к протесту горняков присоединились две женщины.

Также сообщалось, что железнодорожники Кривбасса начали "итальянскую забастовку" в поддержку горняков.