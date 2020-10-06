Начальник поліції в Умані попався на хабарі

Він вимагав гроші у місцевого жителя

Він вимагав гроші у місцевого жителя

Фото: ДБР

В Умані Черкаської області викрили у хабарництві начальника одного із секторів Уманського відділу поліції та його посередника.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що поліцейський і його спільник вимагали від місцевого жителя 3500 доларів США. Натомість вони обіцяли не створювати штучні докази причетності потерпілого до злочину, якого він не скоював.

ДБР задокументовано отримання першої частини хабара в сумі 1000 доларів США, які фігуранти справи розділили між собою.

Слідчі ДБР затримали посередника після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей.