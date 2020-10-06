17:30  06 жовтня
У ДБР допитали нардепа від "ЄС" Володимира Ар`єва
10:29  06 жовтня
Пожежі на Луганщині: рятувальники ліквідували 8 із 10 основних осередків
12:09  06 жовтня
Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2020, 14:57 7

Начальник поліції в Умані попався на хабарі

06 жовтня 2020, 14:57 7
Читайте также на русском языке
Він вимагав гроші у місцевого жителя
Він вимагав гроші у місцевого жителя
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

В Умані Черкаської області викрили у хабарництві начальника одного із секторів Уманського відділу поліції та його посередника.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що поліцейський і його спільник вимагали від місцевого жителя 3500 доларів США. Натомість вони обіцяли не створювати штучні докази причетності потерпілого до злочину, якого він не скоював.

ДБР задокументовано отримання першої частини хабара в сумі 1000 доларів США, які фігуранти справи розділили між собою.

Слідчі ДБР затримали посередника після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей.

Умань хабар поліція начальник Черкаська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме президентську партію на Волині
Колони Ріната. Де і як Ахметов облаштовує горизонталь в базових регіонах своєї бізнес-імперії
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »