Начальник поліції в Умані попався на хабарі
В Умані Черкаської області викрили у хабарництві начальника одного із секторів Уманського відділу поліції та його посередника.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що поліцейський і його спільник вимагали від місцевого жителя 3500 доларів США. Натомість вони обіцяли не створювати штучні докази причетності потерпілого до злочину, якого він не скоював.
ДБР задокументовано отримання першої частини хабара в сумі 1000 доларів США, які фігуранти справи розділили між собою.
Слідчі ДБР затримали посередника після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, на Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей.