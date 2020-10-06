На Хмельниччині судитимуть керівника відділення банку за незаконні оборудки з нерухомістю

Через дії керівника були відчужені на користь третіх осіб земельна ділянка з домом

Через дії керівника були відчужені на користь третіх осіб земельна ділянка з домом

Фото: з відкритих джерел

Хмельницька обласна прокуратура повідомила про закінчення досудового розслідування кримінального провадження щодо керівника одного із відділень банку щодо назаконної оборудки з нерухомістю на 800 тисяч гривень.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у повідомлені пресслужби обласної прокуратури.

Так, встановлено, що начальниця відділення під час своєї відпустки склала завідомо неправдивий офіційний документ – лист з проханням зняти заборону відчуження нерухомого майна, який підписала, завірила печаткою та надала нотаріусам.

На підставі підробленого листа приватним нотаріусом із державних реєстрів вилучено відповідні записи. В результаті таких неправомірних дій будинок та земельна ділянка заставною вартістю понад 800 тис. грн, які перебували в іпотеці банку для забезпечення виконання кредитором грошових зобов’язань за отриманим кредитом в розмірі 112 тис. доларів, були відчужені власником на користь третіх осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після продажу майна боржник не погасив заборгованість, а використав кошти на свій розсуд. Внаслідок цього, через позбавлення банківської установи можливості звернути стягнення на предмет іпотеки, інтересам юридичної особи спричинено тяжкі наслідки.

Раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області правоохоронці викрили та задокументували злочинну "схему" із заволодіння нерухомістю громадян та комерційних структур.