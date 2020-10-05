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05 жовтня 2020, 08:42 4

У Броварах під Києвом п'яний поліцейський скоїв смертельне ДТП

05 жовтня 2020, 08:42 4
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Одна зі збитих жінок загинула від отриманих травм
Одна зі збитих жінок загинула від отриманих травм
Фото: Нацполіція
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На Київщині у місті Бровари поліцейський, що знаходився у стані алкогольного сп'яніння збив двох жінок на пішохідному переході. Одна з них померла від отриманих травм.

Як передає RegioNews, про це повідомляє управління комунікацій Нацполіції області.

За попередніми даними, водій "Volkswagen", перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом.

За кермом автомобіля перебував дільничний офіцер Деснянського управління поліції. Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання”, - зазначається у повідомленні.

Іншу постраждалу жінку доправили до лікарні.

Нагадаємо, що у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній нетверезий чоловік скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток.

Київська область поліція ДТП смерть події
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