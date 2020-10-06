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06 жовтня 2020, 16:11 2

На Волині працівниця банку вкрала 400 тисяч гривень

06 жовтня 2020, 16:11 2
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Жінка таємно створила рахунок на ім'я клієнта-підприємця
Жінка таємно створила рахунок на ім'я клієнта-підприємця
Фото з відкритих джерел
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Працівницю банку у Володимирі-Волинському підозрюють у привласненні 400 тисяч гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на Володимир-Волинську місцеву прокуратуру.

Слідство вважає, що провідний економіст сектору філії банку створювала завідомо неправдиві платіжні доручення від клієнтів та на їх підставі отримувала готівку.

Окрім того, маючи доступ до автоматизованих банківських систем, працівниця фінансової установи створила без відома клієнта-підприємця безготівковий рахунок на його ім'я, доступ до якого мала лише вона, й у подальшому використовувала його для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

У такий спосіб службовиця банку з жовтня 2019 по травень 2020 року заволоділа майже 400 тис грн, які належали громадянам та суб’єктам господарювання.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, На Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей.

банки прокуратура гроші крадіжка Волинь
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