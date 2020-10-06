Скандального експрокурора Тернопільщини призначили заступником голови САП

Його звільнили з минулої посади через погрози підлеглим

Його звільнили з минулої посади через погрози підлеглим

Фото: Facebook

Звільненого за пиятику та погрози з посади прокурора Тернопільщини Миколу Петришина призначили заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у військовій сфері Центрального регіону.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

В ЦПК нагадують, що у перший же день на роботі він нібито відзначив своє призначення бенкетом, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "ї**ти як тупих свиней".

Після скандалу Петришина попросили піти. Щоб згодом... призначити заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері”, - йдеться в повідомленні ЦПК.

Інформація про нове призначення Петришина також підтверджується на офіційному сайті Спеціалізованої прокуратури.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що новопризначений прокурор Тернопільщини пропрацював на посаді лише два дні, Миколу Петришина звільнили через "непорозуміння з колегами".

Також повідомлялось, що звільненого зі скандалом прокурора Тернопільщини працевлаштували до військової прокуратури.