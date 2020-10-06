На Черкащині засудили експрокурора, якого викрили на вимаганні грошей

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі

Фото: СБУ

До позбавлення волі засуджено колишнього прокурора Черкаської місцевої прокуратури, якого Служба безпеки України затримала на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від місцевого комерсанта 1,5 тисячі доларів. За цю суму прокурор "гарантував" чоловіку повернення автомобіля, який перебував на штрафмайданчику через нібито виявлені порушення прав власності.

У листопаді 2015 року правоохоронці затримали прокурора поблизу місця роботи під час отримання всієї суми хабара.

Придніпровський районний суд Черкас визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 190 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із конфіскацією частини належного йому майна і позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком 2 роки", - йдеться у повідомленні.

Наразі апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Вирок суду набув законної сили.

Раніше повідомлялось, що у Одеській області затримали одного з заступників начальника ДУ "Одеська виправна колонія №14" після отримання ним 1200 доларів хабара.