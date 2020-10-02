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02 жовтня 2020, 19:37 5

Звільненого зі скандалом прокурора Тернопільщини працевлаштували до військової прокуратури

02 жовтня 2020, 19:37 5
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Інцидент з порушенням прокурорської етики досі розслідують
Інцидент з порушенням прокурорської етики досі розслідують
Фото: Тернополяни
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Нещодавно звільнений за пиятику на робочому місці і нецензурні образи підлеглих прокурор Тернопільської області Микола Петришин, якого зняли з посади за три дні після призначення, буде працювати у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит, який кореспонденти Суспільного надіслали до Офісу Генерального прокурора, пише RegioNews.

У листі також повідомляється, що стосовно Петришина наразі проводять службове розслідування за публікаціями в засобах масової інформації щодо порушення ним правил прокурорської етики. Інформацію, отриману під час розслідування – не мають права розголошувати.

Нагадаємо, новопризначений прокурор Тернопільщини, 30-річний Микола Петришин пропрацював на посаді лише два дні. Його звільнили після скандалу з пиятикою на робочому місці та негідною поведінкою.

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