Звільненого зі скандалом прокурора Тернопільщини працевлаштували до військової прокуратури

Інцидент з порушенням прокурорської етики досі розслідують

Інцидент з порушенням прокурорської етики досі розслідують

Фото: Тернополяни

Нещодавно звільнений за пиятику на робочому місці і нецензурні образи підлеглих прокурор Тернопільської області Микола Петришин, якого зняли з посади за три дні після призначення, буде працювати у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит, який кореспонденти Суспільного надіслали до Офісу Генерального прокурора, пише RegioNews.

У листі також повідомляється, що стосовно Петришина наразі проводять службове розслідування за публікаціями в засобах масової інформації щодо порушення ним правил прокурорської етики. Інформацію, отриману під час розслідування – не мають права розголошувати.

Нагадаємо, новопризначений прокурор Тернопільщини, 30-річний Микола Петришин пропрацював на посаді лише два дні. Його звільнили після скандалу з пиятикою на робочому місці та негідною поведінкою.