Новопризначений прокурор Тернопільщини пропрацював на посаді лише два дні

Миколу Петришина звільнили через "непорозуміння з колегами"

Миколу Петришина звільнили через "непорозуміння з колегами"

Неофіційною причиною звільнення нового 30-річного прокурора Тернопільщини є пиятика на робочому місці та невідповідна до посади поведінка.

Про це повідомив активіст Олександр Лємєнов, а також тернопільські місцеві ЗМІ, пише RegioNews.

Два дні тому публікував історію, як новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин зібрав колег, остограмілся і почав розповідати, що орієнтуватися треба на нього, а не закон. І якщо не послухаються, то він буде "# бать їх, як свиней". І що Ви думаєте? Його звільняють ", - написав Лємєнов на своїй сторінці в Facebook.

Як зупинитись реготати? Прокурора-п‘яницю звільняють з посади! Два дні тому публікував історію, як новопризначений... Опубліковано Олександром Лємєновим Середа, 16 вересня 2020 р.

Новопризначені прокурори Венедіктової на посадах: приклад Петришина. Покроковий план дій: 1. Призначають на посаду... Опубліковано Олександром Лємєновим Вівторок, 15 вересня 2020 р.

Як повідомив сайт "Тернополяни”, сьогодні, 16 вересня, у Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генеральної прокуратури України.

На засіданні йшлося про скандал із призначенням прокурора Тернопільської області. 14 вересня у Тернополі представили нового обласного прокурора, 30-річного Миколу Петришина. В той же день у прокуратурі влаштували святкування події, більше того новоспечений прокурор заставляв своїх заступників присягати, що вони будуть йому вірними та мають виконувати усі його накази.

Петришину заперечив зампрокурора Олександр Божко, заявивши, що він собі дозволяє неприпустиме і прокурор має керуватись законом, а не вказівками.

Пізніше на сторінці у Facebook народний депутат з Тернопільщини Ігор Василів повідомив, що під час засідання Верховної Ради розмовляв з Генпрокурором України Іриною Венедіктовою про цей "нездоровий потяг до тварин і до "забухати”. Ірина Венедіктова пообіцяла розібратися.

Ирина Венедиктова під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради ми розмовляли про цей нездоровий потяг до тварин і до ,,забухати‘‘. Ви пообіцяли розібратись. Чекаємо. Опубліковано Ігором Василевим Вівторок, 15 вересня 2020 р.

Сьогодні ж стало відомо, що прокурора Тернопільської області звільнили із займаної посади. Про це одночасно повідомили кілька ЗМІ.

Крім того, в мережі ходять чутки, що призначення Петришина на посаду лобіював чернівецький бізнесмен, "король контрабанди" Ілля Павлюк. Такі висновки ЗМІ зробили після інформації про те, що дружина тернопільського прокурора Алла Петришина є помічником народного депутата від партії "Слуга народу” Гринчук Оксани Анатоліївни, яка родом із Чернівців і яку пов`язують саме з Павлюком.

Нагадаємо, днями Полтавщина, Запоріжжя та Херсонщина отримали нових прокурорів області .