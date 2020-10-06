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06 октября 2020, 15:41 21

Скандального экс-прокурора Тернопольщины назначили заместителем председателя САП

06 октября 2020, 15:41 21
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Его уволили с прошлой должности из-за угроз подчиненным
Его уволили с прошлой должности из-за угроз подчиненным
Фото: Facebook
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Уволенного за пьянство и угрозы с должности прокурора Тернопольской области Николая Петришина назначили заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в военной сфере Центрального региона.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

В ЦПК напоминают, что в первый же день на работе он якобы отметил свое назначение банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "е**ть как тупых свиней".

После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы позже ... назначить заместителем руководителя Специализированной прокуратуры в военной сфере", - говорится в сообщении ЦПК.

Информация о новом назначении Петришина также подтверждается на официальном сайте Специализированной прокуратуры.

Напомним, 16 сентября стало известно, что новоназначенный прокурор Тернопольщины проработал на должности всего два дня, Николая Петришина уволили из-за "недоразумений с коллегами".

Также сообщалось, что уволенного со скандалом прокурора Тернопольщины трудоустроили в военную прокуратуру.

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