Скандального экс-прокурора Тернопольщины назначили заместителем председателя САП

Его уволили с прошлой должности из-за угроз подчиненным

Его уволили с прошлой должности из-за угроз подчиненным

Фото: Facebook

Уволенного за пьянство и угрозы с должности прокурора Тернопольской области Николая Петришина назначили заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в военной сфере Центрального региона.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

В ЦПК напоминают, что в первый же день на работе он якобы отметил свое назначение банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "е**ть как тупых свиней".

После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы позже ... назначить заместителем руководителя Специализированной прокуратуры в военной сфере", - говорится в сообщении ЦПК.

Информация о новом назначении Петришина также подтверждается на официальном сайте Специализированной прокуратуры.

Напомним, 16 сентября стало известно, что новоназначенный прокурор Тернопольщины проработал на должности всего два дня, Николая Петришина уволили из-за "недоразумений с коллегами".

Также сообщалось, что уволенного со скандалом прокурора Тернопольщины трудоустроили в военную прокуратуру.