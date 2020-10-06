Скандального экс-прокурора Тернопольщины назначили заместителем председателя САП
Уволенного за пьянство и угрозы с должности прокурора Тернопольской области Николая Петришина назначили заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в военной сфере Центрального региона.
Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.
В ЦПК напоминают, что в первый же день на работе он якобы отметил свое назначение банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы". А если они не будут подчиняться, то пообещал их "е**ть как тупых свиней".
После скандала Петришина попросили уйти. Чтобы позже ... назначить заместителем руководителя Специализированной прокуратуры в военной сфере", - говорится в сообщении ЦПК.
Информация о новом назначении Петришина также подтверждается на официальном сайте Специализированной прокуратуры.
Напомним, 16 сентября стало известно, что новоназначенный прокурор Тернопольщины проработал на должности всего два дня, Николая Петришина уволили из-за "недоразумений с коллегами".
Также сообщалось, что уволенного со скандалом прокурора Тернопольщины трудоустроили в военную прокуратуру.