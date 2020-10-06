Рожкова відреагувала на догану від Ради НБУ

За її словами, це тривожний сигнал для незалежності НБУ

За її словами, це тривожний сигнал для незалежності НБУ

Фото: НБУ

Рішення Ради Національного банку України оголосити догану та висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу - це тривожний сигнал для незалежності НБУ. Це перемога минулого над майбутнім.

Про це Рожкова написала на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Як зазначила перший заступник голови НБУ, Рада НБУ ухвалила рішення "вночі зухвало сокирою", тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін.

На її думку, приводом для догани та недовіри стали спільні з Сологубом коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк, які не містили нічого крамольного. Зокрема, мова йшла про те, що незалежність НБУ - це про колегіальність і що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися.

"Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку", - написала вона.

Рожкова підкреслила, що оцінку правових наслідків і наявність у Ради НБУ повноважень для ухвалення таких рішень повинні давати юристи.

"У підсумку, вважаю, що це перемога минулого над майбутнім. Тривожний сигнал для незалежності Національного банку та й загалом для здорового глузду", - констатувала вона.

Про останнє рішення Ради НБУ На численні запити ЗМІ надаю особистий коментар Запитання: Чим саме ми з Дмитром... Опубліковано Катериною Рожковою Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.