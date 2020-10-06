Більшість українців не довіряють президенту Зеленському, — опитування

Баланс довіри-недовіри Зеленському у вересні склав -18,8%

Баланс довіри-недовіри Зеленському у вересні склав -18,8%

Фото: Офіс президента

Про це свідчать результати опитування Центру соціального моніторингу, яке проводилося 20-29 вересня, передає RegioNews.

Згідно з результатами опитування, повністю довіряють Зеленському 13,8% опитаних, скоріше довіряють - 23,9%.

Зовсім не довіряють президенту 27,5% опитаних, швидше не довіряють — 29%, загалом це 56,5%. Решта респондентів не визначилися з відповіддю на це питання.

Баланс довіри-недовіри Зеленському в вересні склав -18,8%, в той час як в грудні 2019 року він становив + 31,5%, в червні 2020 року — -8,9%, в липні — -11,5%, в серпні — -15,6%.

Верховній Раді повністю довіряють 2,8% опитаних українців, скоріше довіряють — 16,4%, швидше не довіряють — 40,7% і зовсім не довіряють 34,7% опитаних.

У свою чергу, Кабміну повністю довіряють 3,9%, швидше довіряють — 18,1%, швидше не довіряють — 39% і зовсім не довіряють 32,5% опитаних.

Нагадаємо, на місцевих виборах бар’єр у 5% зможуть подолати п’ять партій, рейтинг правлячої партії "Слуга народу” дещо знизився.