Зеленський хоче купити або орендувати новий будинок

Він стверджує, що згідно із законодавством, має повне право на проживання в державній резиденції

Він стверджує, що згідно із законодавством, має повне право на проживання в державній резиденції

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він тимчасово переїхав у президентську резиденцію у Конча-Заспі.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politico Europe, передає RegioNews.

За словами Зеленського, це пов'язано із продажем власного будинку під Києвом.

Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Я виїхав зі свого будинку, у мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок було продано. Тоді я тимчасово переїхав до резиденції", - сказав президент.

Він уточнив, що зараз його президентська резиденція - "це просто готель", інакше він би її не використовував, хоча, згідно із законодавством, має повне право.

Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, особисте сімейне гніздечко", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що президент Зеленський переїхав на державну дачу у Конча-Заспі, хоча раніше він закликав передати державні дачі дітям.

Згодом ЗМІ дізналися, у скільки обходиться обслуговування державної дачі Зеленського.

Перед цим Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кісєля.