Большинство украинцев не доверяют президенту Зеленскому, - опрос

Баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре составил -18,8%

Баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре составил -18,8%

Фото: Офис президента

По состоянию на 6 октября уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 37,7%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социального мониторинга, который проводился 20-29 сентября, передает RegioNews.

Согласно результатам опроса, полностью доверяют Зеленскому 13,8% опрошенных, скорее доверяют - 23,9%.

Совсем не доверяют президенту 27,5% опрошенных, скорее не доверяют - 29%, в целом это 56,5%. Остальные респонденты затруднились с ответом на этот вопрос.

Баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре составил -18,8%, в то время как в декабре 2019 года он составлял + 31,5%, в июне 2020 года -8,9%, в июле - - 11,5%, в августе - -15,6%.

Верховной Раде полностью доверяют 2,8% опрошенных украинцев, скорее доверяют - 16,4%, скорее не доверяют - 40,7% и совсем не доверяют 34,7% опрошенных.

В свою очередь, Кабмину полностью доверяют 3,9%, скорее доверяют - 18,1%, скорее не доверяют - 39% и совсем не доверяют 32,5% опрошенных.

Напомним, на местных выборах барьер в 5% смогут преодолеть пять партий, рейтинг правящей партии "Слуга народа" несколько снизился.