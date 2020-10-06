Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Його обов’язки виконуватиме Ігор Фоменко

Його обов’язки виконуватиме Ігор Фоменко

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Про це йдеться на сайті президента, передає RegioNews.

Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - зазначається в указі №422/2020.

На посаду Абромавичуса одразу ж призначили тимчасового керівника. Указом №423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора "Укроборонпрому".

Нагадаємо, Ігор Фоменко займав керівні посади на Луганському патронному заводі, в Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group, отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).

Раніше повідомлялось, що 29 липня Абромавичус повідомив, що може піти з посади гендиректора "Укроборонпрому".