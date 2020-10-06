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Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"
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06 жовтня 2020, 12:09 15

Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

06 жовтня 2020, 12:09 15
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Його обов’язки виконуватиме Ігор Фоменко
Його обов’язки виконуватиме Ігор Фоменко
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський указом №422/2020 звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром", а указом №423/2020 призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну.

Про це йдеться на сайті президента, передає RegioNews.

Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - зазначається в указі №422/2020.

На посаду Абромавичуса одразу ж призначили тимчасового керівника. Указом №423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора "Укроборонпрому".

Нагадаємо, Ігор Фоменко займав керівні посади на Луганському патронному заводі, в Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group, отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).

Раніше повідомлялось, що 29 липня Абромавичус повідомив, що може піти з посади гендиректора "Укроборонпрому".

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