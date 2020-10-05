Нардепи знову хочуть взятися за легалізацію "євроблях": вже зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає звільнення від акцизу та ПДВ на імпорт автомобілів для пільгових категорій громадян

Законопроєкт передбачає звільнення від акцизу та ПДВ на імпорт автомобілів для пільгових категорій громадян

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У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо звільнення від акцизу та ПДВ на імпорт авто, які були ввезені в Україну до 1 вересня 2020 року. Такі умови діятимуть лише для пільгової категорії громадян.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу ВРУ.

Завданням законопроєкту №4172 є видалення з переліку підакцизних товарів транспортних засобів та кузовів до них, як таких, що не можуть бути віднесені до акцизних товарів, згідно зі світовою практикою та чинним законодавством.

Так, законопроєкт передбачає звільнення від акцизу та ПДВ на імпорт автомобілів для пільгових категорій громадян і легалізацію "євроблях”, які були ввезені в Україну до 1 вересня 2020 року. До пільгових категорій відносять багатодітні сім’ї, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю.

У разі ввезення на територію України більше одного автомобіля, то звільнення від сплати податку застосовується лише до однієї одиниці техніки за вибором особи, яка ввозить такі транспортні засоби.

Окрім того, звільнення від оподаткування не застосовується у випадку:

- якщо авто вироблені до 1992 року;

- коштують понад 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 року;

- якщо особи вже скористалися звільненням від сплати податку на авто протягом 5 останніх років.

Нагадаємо, 13 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення авто на територію України, простіше кажучи - для нерозмитнених авто на іноземних номерах.