На місцевих виборах бар’єр у 5% зможуть подолати п’ять партій - опитування

Рейтинг правлячої партії "Слуга народу” дещо знизився

Рейтинг правлячої партії "Слуга народу” дещо знизився

Фото: flickr

Під час місцевих виборів умовний бар’єр у 5% зможуть подолати партії “Слуга народу”, “Європейська солідарність”, “Опозиційна платформа – За життя”, “Батьківщина” та “За майбутнє”.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За даними соціологів, якби місцеві вибори відбулися найближчим часом, за "Слугу народу” готові проголосувати 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

"Європейська солідарність” змогла б отримати 11,4% голосів, "Опозиційна платформа – За життя” – 11,4%, "Батьківщина” – 8,3% і партія "За майбутнє” – 6,2%.

Решта партій не зможуть подолати бар’єр у 5% голосів виборців.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 25-28 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, 30% українців готові проголосувати за чинних мерів міст, однак велика частина виборців ще не визначилися із вибором.

Також стало відомо, скільки українців довіряють виборчкомам і ЦВК.