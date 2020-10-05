У Запоріжжі порушили справу через розкрадання місцевого бюджету депутатами
Головне слідче управління Національної поліції України розслідує можливе розкрадання коштів із запорізького бюджету депутатами Запорізької міської та обласної ради, зокрема серед підозрюваних - Ярослав Гришин та Михайло Прасол.
Як передає RegioNews, про це повідомило "Дзеркало тижня" з посиланням на копію відповідного рішення.
Видання зазначає, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості були внесені за заявою ГО "Рух справедлива Україна".
"Певні депутати міської й облради в Запоріжжі, зловживаючи своїми посадовими обов'язками, заволоділи бюджетними коштами і нібито витрачали ці кошти на малозабезпечених осіб, але фактично забирали ці кошти собі. Як мені відомо, ці витрати склали вже понад 180 млн грн", - повідомив адвокат Віталій Мацелюх.
Як вдалося дізнатися журналістам, за документами, одна людина могла отримувати виплати до 44 разів.
"Депутат облради Ярослав Гришин і депутат міськради Михайло Прасол відповідальні за цю аферу, яка була в Запорізькій області. І ми хочемо залучити їх до відповідальності", - наголосив голова ГО "Рух Справедлива Україна" Олексій Сердюк.
Нагадаємо, на Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок на 40 мільйонів.