У Запоріжжі порушили справу через розкрадання місцевого бюджету депутатами

Серед підозрюваних -- Ярослав Гришин та Михайло Прасол

Серед підозрюваних -- Ярослав Гришин та Михайло Прасол

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Як передає RegioNews, про це повідомило "Дзеркало тижня" з посиланням на копію відповідного рішення.

Видання зазначає, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості були внесені за заявою ГО "Рух справедлива Україна".

"Певні депутати міської й облради в Запоріжжі, зловживаючи своїми посадовими обов'язками, заволоділи бюджетними коштами і нібито витрачали ці кошти на малозабезпечених осіб, але фактично забирали ці кошти собі. Як мені відомо, ці витрати склали вже понад 180 млн грн", - повідомив адвокат Віталій Мацелюх.

Як вдалося дізнатися журналістам, за документами, одна людина могла отримувати виплати до 44 разів.

"Депутат облради Ярослав Гришин і депутат міськради Михайло Прасол відповідальні за цю аферу, яка була в Запорізькій області. І ми хочемо залучити їх до відповідальності", - наголосив голова ГО "Рух Справедлива Україна" Олексій Сердюк.

Нагадаємо, на Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок на 40 мільйонів.