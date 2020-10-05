На виплати лікарям підвищених зарплат за вересень направили понад 670 млн гривень - Шмигаль

Договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень

Договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що половина медичних закладів уже отримала кошти на виплату підвищених зарплат лікарям за вересень поточного року. Загалом це понад 670 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба президента, передає RegioNews.

Договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень, триває процес доукладання угод з іншими медзакладами", - розповів Шмигаль.

Також він наголосив, що обмежувальні заходи по регіонах дають позитивні результати. Так, у містах, що розташовувалися в "червоних" зонах, зменшується динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін збільшить доплати лікарям у середньому на 3,5 тис гривень.

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