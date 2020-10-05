10:01  05 жовтня
Добовий показник COVID-19 в Україні впав: заразилися 3774 людини
11:12  05 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі
08:13  05 жовтня
Ситуація в ООС: бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2020, 14:11 6

На виплати лікарям підвищених зарплат за вересень направили понад 670 млн гривень - Шмигаль

05 жовтня 2020, 14:11 6
Читайте также на русском языке
Договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень
Договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що половина медичних закладів уже отримала кошти на виплату підвищених зарплат лікарям за вересень поточного року. Загалом це понад 670 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба президента, передає RegioNews.

Договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень, триває процес доукладання угод з іншими медзакладами", - розповів Шмигаль.

Також він наголосив, що обмежувальні заходи по регіонах дають позитивні результати. Так, у містах, що розташовувалися в "червоних" зонах, зменшується динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін збільшить доплати лікарям у середньому на 3,5 тис гривень.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин робота медики Деніс Шмигаль лікарі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »