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05 жовтня 2020, 13:32 9

Балух вперше після побиття прийшов до тями — Геращенко

05 жовтня 2020, 13:32 9
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Він повернувся до свідомості, але ще дуже слабкий
Він повернувся до свідомості, але ще дуже слабкий
Фото: Facebook
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Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, який був жорстоко побитий в Києві, повернувся до тями після перебування у медикаментозному сні.

Про це у Facebook повідомила народний депутат і співголова фракції "Європейська солідарність” Ірина Геращенко, передає RegioNews.

Нарешті хороші новини від лікарів В. Балуха: пацієнт в свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий", - повідомила вона.

Геращенко додала, що їй дуже прикро, що Володимир Балух зараз перебуває у лікарні, а не у виборчій кампанії.

Дуже прикро, що Володя зараз в лікарні, а не у виборчій кампанії, він мав бути нашим фронтменом до Київської облради”, - написала Геращенко.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха.

18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у побитті колишнього політв'язня Володимира Балуха.

Суд 19 вересня обрав покарання у вигляді двох місяців арешту без права внесення застави підозрюваному у нанесенні тяжких травм Балуху.

Володимир Балух Ірина Геращенко Побиття лікарі лікарні
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