Балух впервые после избиения пришел в сознание - Геращенко
Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, который был жестоко избит в Киеве, вернулся в сознание после пребывания в медикаментозном сне.
Об этом в Facebook сообщила народный депутат и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает RegioNews.
Наконец хорошие новости от врачей В. Балуха: пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", - сообщила она.
Геращенко добавила, что ей очень жаль, что Владимир Балух сейчас находится в больнице, а не в избирательной кампании.
Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет", - написала Геращенко.
Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.