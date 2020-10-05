Балух впервые после избиения пришел в сознание - Геращенко

Он вернулся в себя, но еще очень слаб

Он вернулся в себя, но еще очень слаб

Фото: Facebook

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, который был жестоко избит в Киеве, вернулся в сознание после пребывания в медикаментозном сне.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает RegioNews. Наконец хорошие новости от врачей В. Балуха: пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", - сообщила она. Геращенко добавила, что ей очень жаль, что Владимир Балух сейчас находится в больнице, а не в избирательной кампании. Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет", - написала Геращенко. Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. 18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.

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