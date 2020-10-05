10:01  05 октября
Суточный показатель COVID-19 в Украине упал: заразились 3774 человека
11:12  05 октября
КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу на Донбассе
08:13  05 октября
Ситуация в ООС: боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
05 октября 2020, 13:32 9

Балух впервые после избиения пришел в сознание - Геращенко

05 октября 2020, 13:32 9
Читайте також українською мовою
Он вернулся в себя, но еще очень слаб
Он вернулся в себя, но еще очень слаб
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, который был жестоко избит в Киеве, вернулся в сознание после пребывания в медикаментозном сне.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает RegioNews.

Наконец хорошие новости от врачей В. Балуха: пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", - сообщила она.

Геращенко добавила, что ей очень жаль, что Владимир Балух сейчас находится в больнице, а не в избирательной кампании.

Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет", - написала Геращенко.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Суд 19 сентября избрал наказание в виде двух месяцев ареста без права внесения залога подозреваемому в нанесении тяжких травм Балуху.

Владимир Балух Ирина Геращенко Избиение врачи больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заболевший COVID-19 Порошенко госпитализирован в больницу с воспалением легких
03 октября 2020, 16:11
Надбавки для медиков уже получили более 50% больниц - Степанов
03 октября 2020, 14:29
Снова более 4 тысяч больных и 92 смертельных случая: COVID-19 бьет новые рекорды
03 октября 2020, 10:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Какая дюжина, такой и выбор, или Тринадцать кандидатов в мэры Полтавы
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »