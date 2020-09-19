Без права на заставу: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного в нападі на Балуха

Він повністю визнав свою провину і відмовився від адвоката

Він повністю визнав свою провину і відмовився від адвоката

Фото: з відкритих джерел

Дніпровський районний суд столиці 19 вересня обрав покарання у вигляді двох місяців арешту без права внесення застави підозрюваному у нанесенні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою.

Про це повідомила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.

У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху", - повідомила вона.

Максимець додала, що підозрюваним є 32-річний мешканець Київщини, безробітний, він повністю визнає свою провину, відмовився від адвоката. За його словами, конфлікт з потерпілим стався на побутовому грунті.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Крім того, народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що медики хочуть вивести Володимира Балуха з медикаментозного сну на наступному тижні.

Від лікарів В. Балуха: "Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха.

18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у побитті колишнього політв'язня Володимира Балуха.