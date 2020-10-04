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04 жовтня 2020, 11:48 3

Леонід Кравчук вирішить, хто замінить Фокіна у ТКГ

04 жовтня 2020, 11:48 3
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Кандидатуру "слуги народу" Миколи Тищенка у члени ТКГ не розглядали
Фото: скріншот відео
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Рішення про появу нового члена української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде приймати глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

Про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак, пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це рішення буде приймати Леонід Макарович Кравчук, якщо він вважатиме за потрібне, щоб на цьому місці хтось з'явився. Але він буде самостійно приймати це рішення. У всякому разі, поки це питання на порядку денному не стоїть" – пояснив Андрій Єрмак.

Відповідаючи на питання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав, що таке питання навіть всерйоз не розглядалося.

Нагадаємо, 30 вересня Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ.

1 жовтня Кравчук розповів подробиці скандального звільнення Фокіна з ТКГ.

Андрій Єрмак ТКГ Микола Тищенко Леонід Кравчук Вітольд Фокін
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