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04 октября 2020, 11:48 3

Леонид Кравчук решит, кто заменит Фокина в ТКГ

04 октября 2020, 11:48 3
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Кандидатуру "слуги народа" Николая Тищенко в члены ТКГ не рассматривали
Кандидатуру "слуги народа" Николая Тищенко в члены ТКГ не рассматривали
Фото: скріншот відео
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Решение о появлении нового члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет принимать глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак, пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это решение будет принимать Леонид Макарович Кравчук, если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае, пока этот вопрос на повестке дня не стоит", – пояснил Андрей Ермак.

Отвечая на вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал, что такой вопрос даже всерьез не рассматривался.

Напомним, 30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.

1 октября Кравчук рассказал подробности скандального увольнения Фокина из ТКГ.

Андрей Ермак ТКГ Николай Тищенко Леонид Кравчук Витольд Фокин
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