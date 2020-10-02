16:03  02 жовтня
Добкін поспілкувався з рідними Кернеса
15:39  02 жовтня
У глави "Нафтогазу” Коболєва підтвердили COVID-19
17:45  02 жовтня
В зоні ООС на Донбасі зафіксовано три обстріли
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2020, 16:23 5

Офіс президента не буде оцінювати звинувачення в корупції від нардепа Гео Лероса - Мендель

02 жовтня 2020, 16:23 5
Читайте также на русском языке
На думку Офісу президента, цим повинні займатися правоохоронні органи
На думку Офісу президента, цим повинні займатися правоохоронні органи
Фото: Офіс президента України
Читайте также
на русском языке

На думку відомства, запис на оприлюднених плівках - розмова осіб, які не мають ніякого відношення до Офісу Президента.

Про це заявила прессекретар президента Юлія Мендель, пише RegioNews з посиланням на "УП".

Юлія Мендель висловила думку про те, що "плівками Тищенко" повинні займатися правоохоронні органи.

Там є суб'єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов'язані з розмовою. Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс Президента не може давати кваліфіковану оцінку будь-яких аудіо - або відеоматеріалів, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка повинна бути прозорою", - зазначила Мендель.

Нагадаємо, сьогодні нардеп Лерос оприлюднив записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим Комарницьким".

Офіс президента Слуга народа слідство нардеп Гео Лерос Микола Тищенко Юлія Мендель
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У "Слузі народу" відреагували на заяву депутатки Марченко про допомогу Азербайджану
02 жовтня 2020, 16:19
Тищенко прокоментував нові "плівки Лероса"
02 жовтня 2020, 15:59
Родичам почали видавати тіла загиблих у авіакатастрофі Ан-26
02 жовтня 2020, 15:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »