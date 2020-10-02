Офіс президента не буде оцінювати звинувачення в корупції від нардепа Гео Лероса - Мендель

Про це заявила прессекретар президента Юлія Мендель, пише RegioNews з посиланням на "УП".

Юлія Мендель висловила думку про те, що "плівками Тищенко" повинні займатися правоохоронні органи.

Там є суб'єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов'язані з розмовою. Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс Президента не може давати кваліфіковану оцінку будь-яких аудіо - або відеоматеріалів, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка повинна бути прозорою", - зазначила Мендель.