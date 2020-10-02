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02 жовтня 2020, 21:39 1

Посаду Фокіна в ТКГ скасують, – Гармаш

02 жовтня 2020, 21:39 1
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Також Сергій Гармаш вважає, що Дмитра Яроша у ТКГ не призначать
Фото: Радіо Свобода
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Вакансія "другого першого заступника голови української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яку займав Вітольд Фокін, буде скасована.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Призначення на цю посаду екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша малоймовірно.

З приводу Яроша питання не обговорювалося. Мені здається, Ярош прекрасно розуміє, що його призначення в делегацію малоймовірно. Більше того, мені здається, вакансій немає. Ця посада буде скасовано, і це правильно", – зауважив він.

Разом з тим Гармаш сказав, що в ТКГ потрібен спікер.

Спікер потрібен хоча б тому, що дуже багато часу займають коментарі в ЗМІ. І не завжди ЗМІ розуміють різницю між приватною думкою Гармаша і позицією делегації", – зауважив він.

Нагадаємо, Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ

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