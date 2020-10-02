Посаду Фокіна в ТКГ скасують, – Гармаш
Вакансія "другого першого заступника голови української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яку займав Вітольд Фокін, буде скасована.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
Призначення на цю посаду екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша малоймовірно.
З приводу Яроша питання не обговорювалося. Мені здається, Ярош прекрасно розуміє, що його призначення в делегацію малоймовірно. Більше того, мені здається, вакансій немає. Ця посада буде скасовано, і це правильно", – зауважив він.
Разом з тим Гармаш сказав, що в ТКГ потрібен спікер.
Спікер потрібен хоча б тому, що дуже багато часу займають коментарі в ЗМІ. І не завжди ЗМІ розуміють різницю між приватною думкою Гармаша і позицією делегації", – зауважив він.
Нагадаємо, Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ