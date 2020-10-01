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01 жовтня 2020, 14:47 6

Кравчук розповів подробиці скандального звільнення Фокіна з ТКГ

01 жовтня 2020, 14:47 6
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Також він запевнив, що про позицію Фокіна не було відомо до його призначення
Також він запевнив, що про позицію Фокіна не було відомо до його призначення
Фото: з відкритих джерел
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі не знала заздалегідь про позицію колишнього заступника голови делегації Вітольда Фокіна, а після скандальних заяв він сам вирішив свою долю в ТКГ 

Про це розповів голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук, пише RegioNews з посиланням на ТСН.ua.

Зокрема, він виправдовує слова Фокіна про те, що нібито немає війни між Україною і Росією, "тривалою відсутністю в інформаційно-політичному просторі". Також припускає, що він міг зробити скандальну заяву на емоціях. Водночас називає його "досвідченою і добросовісною" людиною.

За словами Кравчука, із Фокіним розмовляли.

"Ми не звинувачували ні в чому Вітольда Павловича, а просто сказали, що ситуація склалася така, що він має сам визначитися зі своєю позицією, як бути далі. Ми не робили якихось звинувачень і не висували радикальних пропозицій. Але точно сказали, що Вітольд Павлович повинен сам визначити свої подальші дії, своє перебування делегації. Президент видав указ про його виведення з числа членів делегації і звільнив з посади глави делегації", — сказав Кравчук.

Також він запевнив, що про позицію Фокіна не було відомо до його призначення.

"Знали чи не знали, що така позиція Вітольда Павловича? Ну а хто її міг знати, якщо він ніде не брав участі у таких політичних дебатах, ви його що бачили десь на телешоу до цього? Бачили? Ні. Тобто визначити його позицію, я не знаю, могли чи не могли", — зауважив Кравчук.

За його словами, питання заміни Фокіна поки що не обговорювалося. Він не впевнений, що це треба робити просто зараз, але обіцяє за потреби брати активну участь у призначенні.

Нагадаємо, на засіданні парламентського комітету Фокін повторив свої тези і звинуватив Порошенка у затягуванні війни. Також він заявив, що не бачив на Донбасі ніяких ознак війни з Росією.

Аваков висловив свою думку про заяви заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, про те, що на Донбасі немає війни.

30 вересня Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ.

Донбас Україна війна ТКГ голова
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