У Костополі голова райради та місцевий осередок "Батьківщини" оскаржили зняття їх з виборів
Суд визнав незаконним рішення міської ТВК
Суд визнав незаконним рішення міської ТВК
Голова Костопільської районної ради Сергій Ткачук заявив, що Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення Костопільської міської ТВК про відмову в реєстрації та зобов’язав комісію зареєструвати кандидатів у депутати до міської ради від ВО "Батьківщина".
Про це голова районної ради повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Щодо мене, то суд продовжиться в апеляційній інстанції. Певно, за все своє життя я не зустрічався з такою підлістю", - написав він.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.
Раніше повідомлялось, що на Рівненщині з виборів зняли голову райради та місцевий осередок "Батьківщини".
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