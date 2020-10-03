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03 жовтня 2020, 17:19 4

У Костополі голова райради та місцевий осередок "Батьківщини" оскаржили зняття їх з виборів

03 жовтня 2020, 17:19 4
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Суд визнав незаконним рішення міської ТВК
Суд визнав незаконним рішення міської ТВК
Фото: з відкритих джерел
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Голова Костопільської районної ради Сергій Ткачук заявив, що Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення Костопільської міської ТВК про відмову в реєстрації та зобов’язав комісію зареєструвати кандидатів у депутати до міської ради від ВО "Батьківщина".

Про це голова районної ради повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Щодо мене, то суд продовжиться в апеляційній інстанції. Певно, за все своє життя я не зустрічався з такою підлістю", - написав він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині з виборів зняли голову райради та місцевий осередок "Батьківщини".

суд вибори голосування ЦВК Кандидат ТВК
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