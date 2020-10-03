У Костополі голова райради та місцевий осередок "Батьківщини" оскаржили зняття їх з виборів

Суд визнав незаконним рішення міської ТВК

Суд визнав незаконним рішення міської ТВК

Фото: з відкритих джерел

Голова Костопільської районної ради Сергій Ткачук заявив, що Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення Костопільської міської ТВК про відмову в реєстрації та зобов’язав комісію зареєструвати кандидатів у депутати до міської ради від ВО "Батьківщина".

Про це голова районної ради повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Щодо мене, то суд продовжиться в апеляційній інстанції. Певно, за все своє життя я не зустрічався з такою підлістю", - написав він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині з виборів зняли голову райради та місцевий осередок "Батьківщини".