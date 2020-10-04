Мирный план Украины по Донбассу "лежит на столе" - Ермак

Финальный этап плана – проведение местных выборов в ОРДЛО

Финальный этап плана – проведение местных выборов в ОРДЛО

Фото: Офис президента Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования Украины по Донбассу уже готов.

Об этом Андрей Ермак сообщил в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

Ермак не рассказал о деталях мирного плана, но подчеркнул, что финальным этапом этого плана является проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции.

Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи", - заявил Ермак.

По словам главы Офиса президента, осталось только получить ответ от визави, после чего план можно запускать в действие.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что обмен пленными задерживается, потому что в ОРДЛО до сих пор не предоставили списки.