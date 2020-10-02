Обмін полоненими затримується, бо в ОРДЛО досі не надали списків

Крім того, обміну не буде, поки на тимчасово окуповану територію не допустять представників Червоного хреста

Крім того, обміну не буде, поки на тимчасово окуповану територію не допустять представників Червоного хреста

Фото з відкритих джерел

Обмін полоненими із представниками тимчасово окупованих територій ОРДЛО затримується через те, що інша сторона досі не надала списки на обмін, а представників Червоного хреста поки що не допустили на тимчасово окуповані території.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час робочої поїздки до Чернівецької області, пише RegioNews. Тут дуже проста логіка. Ми домовились про формат, коли обидві сторони подають списки. Ми подали, та сторона ще не подала. Вони почали говорити, що ті чи інші прізвища, вони не знають, де вони є, і їх повинні верифікувати представники Червоного Хреста", - сказав Зеленський. Президент зазначив, що наразі очікують допуску представників Червоного Хреста до окупованих територій, після чого обмін полоненими може зрушити з мертвого місця. На останній зустрічі радників нормандської четвірки - там, де був Андрій Єрмак, він домовився, що Червоний Хрест буде долучений і їх пустять вже на тимчасово окуповану територію. Як тільки це відбудеться - буде обмін. Але конкретної дати поки що немає. Ми всі чекаємо на це", - додав президент. Опубліковано Аллою Спрінчінат Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р. Нагадаємо, "ДНР" висунула владі України нові умови для наступного обміну полоненими.

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