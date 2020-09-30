Дмитро Ярош запропонував президенту свою кандидатуру на посаду глави делегації в ТКГ

Ярош вважає, що Україні потрібен мир у результаті перемоги, а не капітуляції

Ярош вважає, що Україні потрібен мир у результаті перемоги, а не капітуляції

Командувач Української добровольчою армією, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української Тристоронньої делегації в контактній групі.

Про це Дмитро Ярош написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна, повідомляє RegioNews.

Ярош також назвав Мінські домовленості "злом для України".

Нам потрібна не капітуляція, а мир шляхом української перемоги. Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації в ТКГ. Вважаю, що будь-які переговори з ворогом повинні проходити з позиції сили, а не немічності і зради", - написав Ярош.

Побачив інформацію про виведення кремлівського "сліпого бронтозавра" Фокіна зі складу ТКГ... Звичайно, це нічого не... Опубліковано Дмитром Ярошем Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ.