Должность Фокина в ТКГ упразднят, – Гармаш

Также Сергей Гармаш считает, что Дмитрия Яроша в ТКГ не назначат

Также Сергей Гармаш считает, что Дмитрия Яроша в ТКГ не назначат

Фото: Радио Свобода

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Назначение на эту должность экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша маловероятно.

По поводу Яроша вопрос не обсуждался. Мне кажется, Ярош прекрасно понимает, что его назначение в делегацию маловероятно. Более того, мне кажется, вакансий нет. Эта должность будет упразднена и это правильно", – заметил он.

Вместе с тем Гармаш сказал, что в ТКГ нужен спикер.

Спикер нужен хотя бы потому, что очень много времени занимают комментарии в СМИ. И не всегда СМИ понимают разницу между частным мнением Гармаша и позицией делегации", – заметил он.

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Напомним, Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.