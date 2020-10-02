Должность Фокина в ТКГ упразднят, – Гармаш
Вакансия "второго первого заместителя" главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которую занимал Витольд Фокин, будет упразднена.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
Назначение на эту должность экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша маловероятно.
По поводу Яроша вопрос не обсуждался. Мне кажется, Ярош прекрасно понимает, что его назначение в делегацию маловероятно. Более того, мне кажется, вакансий нет. Эта должность будет упразднена и это правильно", – заметил он.
Вместе с тем Гармаш сказал, что в ТКГ нужен спикер.
Спикер нужен хотя бы потому, что очень много времени занимают комментарии в СМИ. И не всегда СМИ понимают разницу между частным мнением Гармаша и позицией делегации", – заметил он.
Напомним, Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.