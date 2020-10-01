"Ми не в СРСР і не під Кремлем": Кравчук закликав РФ не висувати Україні ультиматумів

Україна зацікавлена в конструктивній роботі ТКГ

Україна зацікавлена в конструктивній роботі ТКГ

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук закликав Російську Федерацію розблокувати переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі і не висувати країні ультиматумів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс президента України.

За словами Кравчука, зараз потрібно зосередитися на важливих для українців питаннях. Так, необхідно працювати над реалізацією паризьких домовленостей "нормандської четвірки" для наближення миру. Він зазначив, що українська сторона зацікавлена в конструктивній роботі ТКГ.

Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна - незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови", - Кравчук звернувся до російського представника Бориса Гризлова.

Також Кравчук закликав російську сторону не створювати "каменів спотикання", а "рухатися вперед" у переговорах щодо Донбасу.

Нагадаємо, раніше Кравчук зробив заяву про перенесення ТКГ з Мінська.

Також повідомлялося, що Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ.