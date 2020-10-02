У "Слузі народу" відреагували на заяву депутатки Марченко про допомогу Азербайджану

Заявляють, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією партії

Заявляють, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією партії

Фото: Facebook

У партії "Слуга народу" заявили, що слова депутатки Людмили Марченко щодо можливості надання Україною військової допомоги Азербайджану є її особистою думкою.

Про це йдеться в заяві партії у Facebook, передає RegioNews.

Повідомляємо, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції. І, тим паче офіційною позицією держави. Народні обранці можуть висловлювати свої міркування та пропозиції з будь-яких питань. Проте рішення про надання допомоги іншим державам може ухвалювати тільки уряд та президент України", - йдеться у повідомленні.

У "Слузі народу” закликали усіх представників влади бути зваженими у своїх заявах та коментарях.

У нашій країні мешкають численні вірменська та азербайджанська діаспори. Україна на своїх теренах має забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих та поранених внаслідок бойових дій. І бажаємо миру Південному Кавказу", - повідомили у правлячій партії.

Нагадаємо, у "Слуги народу" прозвучала ідея військової допомоги Азербайджану, Аваков порадив "слугам" лікуватися.