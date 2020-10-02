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02 жовтня 2020, 18:01 2

У Миколаєві кандидат у депутати від "Слуги народу", звинувачений у сепаратизмі, знявся з виборів

02 жовтня 2020, 18:01 2
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Єгор Клецов зазначив, що не прагнув отримати мандат будь-якою ціною
Єгор Клецов зазначив, що не прагнув отримати мандат будь-якою ціною
Фото: Facebook
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Кандидат від партії «Слуга народу» до Миколаївської міської ради Єгор Клецов зняв свою кандидатуру з виборів після обвинувачення його в сепаратизмі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Я прийняв рішення відмовитися від висунення до міської ради від партії "Слуга Народу". Це складне, але правильне рішення. Залишаюся працювати на благо городян. Дякую за підтримку тим, хто мене підтримує. Для мене не було метою отримати мандат за всяку ціну", - написав Клецов.

Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии Слуга Народа. Это сложное, но правильное решение....

Опубліковано Єгором Клецовим Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, така заява Клецова з'явилося після того, як волонтер Ілля Зелінський розмістив у соцмережі пост зі звинуваченнями Клецова в сепаратизмі.

Слуга народа сепаратизм Миколаїв депутат горсовет Кандидат
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