"Слуга народу" Третьякова вважає зарплату нардепів замалою для якісної роботи
Народна депутатка від фракції «Слуга Народу», голова комітету соцполітики Галина Третьякова назвала замалою заробітну плату парламентів, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.
Про це вона заявила в інтерв’ю hromadske, пише RegioNews.
Депутатська заробітна плата вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала", — вважає Третьякова.
Народна обраниця уточнила, що депутатам нараховують у середньому 42 тисячі грн на місяць, а "на руки" (після відрахування податків) вони отримують 32-35 тисяч залежно від того, чи брав парламентар відпустку.
Тут дуже якісь цікаві правила нарахування, бо зарплату ми отримуємо раз на місяць, у нас немає авансів. Нас весь час смикають, це один раз на місяць, місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15 числа, не встигаєш якось сформувати свої витрати, для того, щоб це робити", — зазначила депутатка.
Водночас більшою проблемою вона вважає низькі виплати на організацію роботи народного депутата. Зокрема, досить багато часу займає опрацювання вхідної кореспонденції, чим, за її словами, у європейській практиці займається офіс народного депутата.
Народний депутат має мати юридичну підтримку, організаційну… має бути контроль того, що відображається у ЗМІ. Крім того, має бути особистий помічник, який буде твій розклад [формувати]… На помічників оця сума, яка надається, — 42 тисячі гривень на чотирьох осіб. Це замало", — вважає Третьякова.
Насамкінець парламентар додала, що чинна організація працюючого народного депутата не дає йому можливості "віддати все належне батьківщині під час його каденції".
Нагадаємо, наприкінці червня в Україні спалахнув скандал через висловлювання Галини Третьякової про "неякісних дітей".