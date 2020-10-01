"Слуги народу" Безугла та Тищенко публічно образили одне одного

У "Слузі народу" трапився черговий внутрішній конфлікт між народними депутатами

У "Слузі народу" трапився черговий внутрішній конфлікт між народними депутатами

На фото: Мар'яна Безугла (скрін відео)

Нардеп Мар'яна Безугла порівняла поведінку Тищенка з «людиною з 90-х», а також заявила що в нього психологічні та соціальні проблеми. У свою чергу Тищенко звинуватив колегу по фракції в роботі на Сороса і побачив у неї "психологічні розлади через нерозділене кохання".

Про це пише RegioNews з посиланням на телеканал "НАШ" і сторінку Pavlovsky News в Facebook.

Депутатські чвари почався вчора, коли у внутрішніх чатах соцмереж Мар'яна Безугла порівняла поведінку політика і ресторатора Миколи Тищенка з людиною "з 90-их". Учора ж в ефірі телеканалу "Наш" Безугла розповіла, що у Тищенко є психологічна і соціальна проблема, тому у більшості "Слуг народу" виникло нерозуміння етики і логіки рішень свого колеги:

Поведінка Колі викликає критику і несприйняття у більшості команди. Як етика рішень, так і логіка рішень", - резюмувала Безугла.

Вона також назвала фейком інформацію про можливе призначення Тищенка в ТКГ по Донбасу і більше того, припустила, що автором цього фейку є сам Тищенко.

У свою чергу Тищенко, коментуючи журналістам слова Безуглої, повідомив, що її звинувачення викликані "нерозділеного любов'ю, яка веде до психічних розладів".

Наша севрюга протухла в черговий раз", - висловився Тищенко партійними сленгом, додавши, що Безугла відпрацьовує на Сороса і скоро приєднається до "сестри по розуму" Федині.

Конфлікт всередині "Слуги народу": Тищенко через наш телеграм-канал звинуватив колегу по фракції в роботі на Сороса і... Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, вчора нардеп Гео Лерос заявив, що має записи розмов Комарницького з Тищенком . На цих записах вони нібито говорять про те, що їх "кришує" Володимир Зеленський.

Вчора ж нардеп Тищенко назвав себе "рукопожатним" і розповів, чому він зможе домовитися про мир на Донбасі .