Верещук розповіла, як формувалися списки кандидатів від "Слуги народу" в Київраду

Списки, за словами Верещук, народжувалися у пристрастях, дискусіях і з нецензурною лексикою

Списки, за словами Верещук, народжувалися у пристрастях, дискусіях і з нецензурною лексикою

Фото: Страна.ua

Кандидат у мери Києва Ірина Верещук розповіла про те, хто і за якими критеріями відбирав кандидатів у списки «Слуг народу» до Київської міської ради.

Про це Ірина Верещук розповіла в інтерв'ю виданню ГОРДОН, пише RegioNews.

За словами Верещук, при формуванні списку кандидатів вона наполягала, щоб туди потрапили в першу чергу професіонали. Іноді свою думку "пані-мер" відстоювала нецензурними словами, тому що від перепалок здавали нерви:

..я намагалася довести, вживаючи – у чому каюся, звичайно ж, – нецензурні слова, тому що дійсно в якийсь момент здали нерви... Я справді дуже хотіла і хочу, щоб команда в Київраді і ті, хто йде під моїм керівництвом перемагати в Києві, були професіоналами", - розповіла Верещук.

Також народний депутат назвала тих, кого вона особисто рекомендувала включити в списки:

Це, наприклад, Аня Маляр. Вона киянка, дуже багато працює на медіа, вона [компетентна] в питаннях безпеки, вона криміналіст, юрист хороший. Вона буде займатися саме безпекою в Києві. Це Євгенія Кулеба. Вона урбаністка. Наприклад, алея Небесної сотні – це її проект... Також я радила Тараса Мельничука, главу нашого секретаріату. Дуже розумний хлопець... Були люди, яких інші радили, а я підтримала. Наприклад, Ксенія Сергєєва. Дуже хороша в освітній сфері. Вони, може, не так розкручені медійно, але в профільних напрямках сильні. Це і потрібно", - перерахувала Верещук.

Нагадаємо, Верещук назвала оточення президента Зеленського "долбодятлами".