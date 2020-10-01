"Слуги народа" Безуглая и Тищенко публично оскорбили друг друга

В "Слуге народа" случился очередной внутренний конфликт между народными депутатами

В "Слуге народа" случился очередной внутренний конфликт между народными депутатами

На фото: Марьяна Безуглая (скрин видео)

Нардеп Марьяна Безуглая сравнила поведение Тищенко с «человеком из 90-х», а также заявила что у него психологические и социальные проблемы. В свою очередь Тищенко обвинил коллегу по фракции в работе на Сороса и увидел у нее "психологические расстройства из-за неразделенной любви".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеканал "НАШ" и страницу Pavlovsky News в Facebook.

Депутатский сыр-бор начался вчера, когда во внутренних чатах соцсетей Марьяна Безуглая сравнила поведение политика и ресторатора Николая Тищенко с человеком "из 90-ых". Вчера же в эфире телеканала "Наш" Безуглая рассказала, что у Тищенко есть психологическая и социальная проблема, из-за чего у большинства "Слуг народа" возникло непонимание этики и логики решений своего коллеги:

Поведение Коли вызывает критику и невосприятие в большинстве команды. Как этика решений, так и логика решений", - резюмировала Безуглая.

Она также назвала фейком информацию о возможном назначении Тищенко в ТКГ по Донбассу и более того, предположила, что автором этого фейка является сам Тищенко.

В свою очередь Тищенко, комментируя журналистам слова Безуглой, сообщил, что ее обвинения вызваны "неразделенной любовью, которая ведёт к психическим расстройствам".

Наша севрюга протухла в который раз", - выразился Тищенко партийным сленгом, добавив, что Безуглая отрабатывает на Сороса и скоро примкнет к "сестре по разуму" Федине.

Конфликт внутри "Слуги народа": Тищенко через наш телеграм-канал обвинил коллегу по фракции в работе на Сороса и... Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Напомним, вчера нардеп Гео Лерос заявил, что располагает записями разговоров Комарницкого с Тищенко . На этих записях они якобы говорят о том, что их "крышует" Владимир Зеленский.

Вчера же нардеп Тищенко назвал себя "рукопожатным" и рассказал, почему он сможет договориться о мире на Донбассе .