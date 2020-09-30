Я – "рукопожатний": нардеп Тищенко розповів, чому він зможе домовитися про мир на Донбасі

"Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що не боїться їхати на Донбас, щоби вирішувати питання

"Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що не боїться їхати на Донбас, щоби вирішувати питання

Фото: Головком

Народний депутат Микола Тищенко, який недавно увійшов у парламентську групу по Донбасу, пояснив, чому він зможе домовитися про мир на Сході і чому це не вдалося його попередникам.

Про свої переваги Микола Тищенко розповів в інтерв'ю каналу Pavlovsky News.

На думку нардепа, його "смачний бізнес" (мережа ресторанів – ред.) і його особисто, як людину справи, знають у всьому світі:

У мене є самий головний і важливий козир - я "рукопожатний": Ось запам'ятайте цей вислів. Сьогодні Володимир Олександрович (Зеленський – ред.) рукопожатний у всьому світі. Сьогодні команда президента рукопожатна у всій країні і що би не відбувалося, ми робимо нашу роботу. Те що обіцяли виборцям", - сказав Тищенко.

При цьому він додав, що команда президента "бере справу у свої руки", маючи на увазі врегулювання ситуації на Донбасі.

Розповідаючи про те, чому досягти миру не вдається іншим політсилам, Тищенко назвав опонентів "курми і куріпками"

Одна політична сила декларує себе куріпками світу. Інша - курми світу. Одні на заході говорять про "мову, віру", а інші на сході - інші гасла (проголошують – ред.). І триває це вже 30 років", - вважає Тищенко.

На питання про відрядження на Донбас у цю п'ятницю, анонсоване раніше в "Слуги народу" , нардеп Тищенко відповісти не зміг, заявивши лише, що особисто він на Донбас їхати не боїться.

"У мене є самий головний і важливий козир - я рукопожатный": нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який нещодавно... Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, "Слуга народу" Тищенко вважає кумівство українською національною ідеєю .