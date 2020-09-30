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30 вересня 2020, 16:57 3

Я – "рукопожатний": нардеп Тищенко розповів, чому він зможе домовитися про мир на Донбасі

30 вересня 2020, 16:57 3
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"Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що не боїться їхати на Донбас, щоби вирішувати питання
"Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що не боїться їхати на Донбас, щоби вирішувати питання
Фото: Головком
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Народний депутат Микола Тищенко, який недавно увійшов у парламентську групу по Донбасу, пояснив, чому він зможе домовитися про мир на Сході і чому це не вдалося його попередникам.

Про свої переваги Микола Тищенко розповів в інтерв'ю каналу Pavlovsky News.

На думку нардепа, його "смачний бізнес" (мережа ресторанів – ред.) і його особисто, як людину справи, знають у всьому світі:

У мене є самий головний і важливий козир - я "рукопожатний": Ось запам'ятайте цей вислів. Сьогодні Володимир Олександрович (Зеленський – ред.) рукопожатний у всьому світі. Сьогодні команда президента рукопожатна у всій країні і що би не відбувалося, ми робимо нашу роботу. Те що обіцяли виборцям", - сказав Тищенко.

При цьому він додав, що команда президента "бере справу у свої руки", маючи на увазі врегулювання ситуації на Донбасі.

Розповідаючи про те, чому досягти миру не вдається іншим політсилам, Тищенко назвав опонентів "курми і куріпками"

Одна політична сила декларує себе куріпками світу. Інша - курми світу. Одні на заході говорять про "мову, віру", а інші на сході - інші гасла (проголошують – ред.). І триває це вже 30 років", - вважає Тищенко.

На питання про відрядження на Донбас у цю п'ятницю, анонсоване раніше в "Слуги народу" , нардеп Тищенко відповісти не зміг, заявивши лише, що особисто він на Донбас їхати не боїться.

"У мене є самий головний і важливий козир - я рукопожатный": нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який нещодавно...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, "Слуга народу" Тищенко вважає кумівство українською національною ідеєю .

Донбас Слуга народа нардеп відрядження Микола Тищенко
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