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30 вересня 2020, 20:21 4

Нардеп від "Слуги народу" Потураєв запропонував називати Росію Московією

30 вересня 2020, 20:21 4
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Його заява викликала хвилювання у пропутінських російських ЗМІ
Його заява викликала хвилювання у пропутінських російських ЗМІ
Фото: Страна.ua
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Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що українці заради історичної справедливості можуть називати Росію Московією.

Заява Потураєва прозвучала в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24", інформує RegioNews.

Від нас залежить, як називати Росію, як називати сусідів. Французи називають Німеччину Алеманією, а росіяни називають її Германія, а ми чомусь Нимеччина, і що? Німці на нас ображаються за це, чи може на росіян або на французів?" — заявив нардеп.

На зауваження журналістки, що мова йде про нібито приниження нації, Потураєв заявив:

Яке приниження, якщо вони тільки при Петрі I почали називатися Російська імперія, а до того називалися Московське царство або Московія? Карти не брешуть, документи не брешуть. І в українських документах, документах Князівства Литовського їх так називали — і вони не ображалися".

На заяву Потураєва вже відреагувала низка пропутінських ЗМІ. Вони видали новини з заголовками, котрі запевняють, що у Зеленського хочуть перейменувати Росію.

Нагадаємо, Я – "рукопожатний": нардеп Тищенко розповів, чому він зможе домовитися про мир на Донбасі.

Слуга народа Потураєв Микита нардеп Росія переіменування
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