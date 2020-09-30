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30 сентября 2020, 20:21 3

Нардеп от "Слуги народа" Потураев предложил называть Россию Московией

30 сентября 2020, 20:21 3
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Его заявление взбудоражило пропутинские российские СМИ
Фото: Страна.ua
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Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что украинцы ради исторической справедливости могут называть Россию Московией.

Заявление Потураева прозвучало в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", информирует RegioNews.

От нас зависит, как называть Россию, как называть соседей. Французы называют Германию Алеманией, а россияне называют ее Германия, а мы почему-то Нимеччина, и что? Немцы на нас обижаются за это, или может на русских или на французов?" — заявил нардеп.

На замечание журналистки, что речь идет о якобы унижении нации, Потураев заявил:

Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство или Московия? Карты же не врут, документы не врут. И в украинских документах, в документах Княжества Литовского их так называли — и они не обижались".

На заявление Потураева уже отреагировал ряд пропутинских СМИ. Они выдали новости с заголовком, гласящим, что у Зеленского хотят переименовать Россию.

Напомним, Я – "рукопожатный": нардеп Тищенко рассказал, почему он сможет договориться о мире на Донбассе.

Слуга народа Потураев Никита нардеп Россия переименование
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