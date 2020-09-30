Нардеп от "Слуги народа" Потураев предложил называть Россию Московией

Его заявление взбудоражило пропутинские российские СМИ

Его заявление взбудоражило пропутинские российские СМИ

Фото: Страна.ua

Заявление Потураева прозвучало в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", информирует RegioNews.

От нас зависит, как называть Россию, как называть соседей. Французы называют Германию Алеманией, а россияне называют ее Германия, а мы почему-то Нимеччина, и что? Немцы на нас обижаются за это, или может на русских или на французов?" — заявил нардеп.

На замечание журналистки, что речь идет о якобы унижении нации, Потураев заявил:

Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство или Московия? Карты же не врут, документы не врут. И в украинских документах, в документах Княжества Литовского их так называли — и они не обижались".

На заявление Потураева уже отреагировал ряд пропутинских СМИ. Они выдали новости с заголовком, гласящим, что у Зеленского хотят переименовать Россию.

Напомним, Я – "рукопожатный": нардеп Тищенко рассказал, почему он сможет договориться о мире на Донбассе.