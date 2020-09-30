Микола Тищенко відреагував на звинувачення Гео Лероса

У Тищенка вважають, що Гео Лерос намагається дискредитувати команду Зеленського

У Тищенка вважають, що Гео Лерос намагається дискредитувати команду Зеленського

Фото: Українська правда

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що звинувачення нардепа Гео Лероса в нібито підготовці замаху на нього – повна нісенітниця, а сам Лерос – головний зрадник України.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на коментар пресслужби нардепа Миколи Тищенка, інформує RegioNews.

Також у пресслужбі заявили, що Лерос "зрадив" президента України Володимира Зеленського.

Гео Лерос – це головний зрадник України. Його заяви є повною нісенітницею. Якщо є докази, то нехай іде з ними в спеціалізовані органи. А так це просто політичний піар ображеної людини", – повідомили в команді Тищенка.

Також там додали, що Лерос намагається дискредитувати" команду Зеленського.

Негідно і низько. Хоча нічого іншого від нього і не варто очікувати", – резюмувала прес-служба Тищенка.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу у Верховній Раді нардеп Гео Лерос заявив, що має записами розмов ексдепутата Київради Комарницького з нардепом Тищенком про те, що їх "кришує" Зеленський і про організацію нападу на самого Лероса.