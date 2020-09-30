На Донбасі зберігається ймовірність нових локальних боїв - Хомчак

Вони можуть виникнути не зважаючи на перемир’я

Вони можуть виникнути не зважаючи на перемир’я

Фото: mil.gov.ua

Попри режим припинення вогню, який діє на Донбасі, ймовірність відновлення боїв досі зберігається.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на зустрічі армійського керівництва Вишеградської групи у Варшаві, передає RegioNews.

За його словами, упродовж двох останніх місяців активність бойовиків значно знизилася.

Хомчак також поінформував партнерів про ситуацію на Донбасі і російську агресію.

На лінії розмежування діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Його впровадження дозволило істотно знизити вогневу активність противника, однак імовірність відновлення локальних бойових дій залишається", - сказав Хомчак.

Він зазначив, що на окупованих територіях Донбасу спостерігається тривожна ситуація з поширенням COVID-19.

Крім того, в ОРДЛО відбувається глибока економічна криза і катастрофічне руйнування соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19, про його хворобу стало відомо минулого тижня.