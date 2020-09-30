На Донбасі зберігається ймовірність нових локальних боїв - Хомчак
Попри режим припинення вогню, який діє на Донбасі, ймовірність відновлення боїв досі зберігається.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак на зустрічі армійського керівництва Вишеградської групи у Варшаві, передає RegioNews.
За його словами, упродовж двох останніх місяців активність бойовиків значно знизилася.
Хомчак також поінформував партнерів про ситуацію на Донбасі і російську агресію.
На лінії розмежування діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Його впровадження дозволило істотно знизити вогневу активність противника, однак імовірність відновлення локальних бойових дій залишається", - сказав Хомчак.
Він зазначив, що на окупованих територіях Донбасу спостерігається тривожна ситуація з поширенням COVID-19.
Крім того, в ОРДЛО відбувається глибока економічна криза і катастрофічне руйнування соціальної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19, про його хворобу стало відомо минулого тижня.