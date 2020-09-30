У Черкасах тарифи на тепло завищують навмисно, - голова ОДА Сергійчук

Він вважає, що тарифи можна знизити на 20-25%

Він вважає, що тарифи можна знизити на 20-25%

Фото: procherk.info

Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук під час координаційної наради порушив питання завищених тарифів на теплопостачання та гарячу воду.

Про це він повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Кожна черкаська родина щороку переплачує за тепло і гарячу воду по 4 тисячі гривень. Впевнений, що тарифи можна знизити на 20-25%. Проте теплопостачальники кажуть лише про необхідність подальшого підняття цін. Без обґрунтування”, - заявив голова ОДА.

Він додав, що із цієї причини буде ініційовано комплексний аудит всіх теплопостачальних підприємств області.

Населення Черкас затягує паски, економить, щоб розрахуватися за тепло та гарячу воду. А ті, хто створили їм такі умови, купаються в розкоші. Мова передусім про Черкаську ТЕЦ”, - зазначив Сергійчук.

За його словами, нещодавно облдержадміністрація надіслала запит до ПрАТ "Черкаське хімволокно”, в чиїй оренді перебуває Черкаська ТЕЦ, а також виклала у 25-ти пунктах аргументи щодо необхідності зменшення тарифу до економічно обґрунтованого рівня.

Я бачу два шляхи: власники ТЕЦ кардинально і негайно мають змінити політику господарювання; або ж територіальна громада Черкас поставить питання про переведення Черкаської ТЕЦ до комунальної власності. Це – законне право громади!”, - сказав під час наради голова ОДА.

Він підкреслив, що населення має отримувати справедливу ціну, і тому чекає на офіційну письмову відповідь і пропозиції від підприємств-теплопостачальників області про зменшення тарифів.

Нагадаємо, при голові Черкаської ОДА створили Інвестиційну Раду, її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій.

Раніше повідомлялося, що із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва, це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону.

Голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи, він розповів, які проблеми регіону буде вирішувати в першу чергу.

Голова ОДА Сергійчук заявив, що у Черкасах тарифи на опалення завищені.