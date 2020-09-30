У Черкасах тарифи на опалення завищені, - голова ОДА Сергійчук

Він вважає тарифи чи не найголовнішою проблемою черкащан

Він вважає тарифи чи не найголовнішою проблемою черкащан

Фото: procherk.info

Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук під час координаційної наради поставив питання підготовки Черкащини до опалювального сезону.

Про це повідомляє видання "Прочерк”, передає RegioNews.

За його словами, до початку сезону було достатньо часу підготуватися, і проаналізувавши ситуацію, можна зробити висновки, наскільки керівники громад підготувалися.

Сьогодні найбільші проблеми в черкащан – це тарифи, тож тарифи повинні бути соціально справедливими. Ми проаналізували ситуацію. В Черкасах тарифи завищені. Такий стан справ мене не влаштовує”, - заявив голова ОДА.

Сергій Сергійчук додав, що на цей факт уже звернув увагу Антимонопольний комітет України.

Нагадаємо, при голові Черкаської ОДА створили Інвестиційну Раду, її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій.

Раніше повідомлялося, що із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва, це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону.

Голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи, він розповів, які проблеми регіону буде вирішувати в першу чергу.